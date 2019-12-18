النصر يختتم استعداداته لملاقاة العدالة .. والبعثة تغادر للأحساء

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأربعاء تدريباته في الرياض استعدادًا لمباراة الفريق مساء غدٍ الخميس أمام العدالة في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التقى مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات، ثم بدأت تدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة، قسم خلالها المدرب اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية ، قبل أن يختتم الفريق تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.



وفي سياق متصل غادرت بعثة الفريق الأول مساء اليوم على متن طائرة خاصة من الرياض متوجهة إلى الأحساء.