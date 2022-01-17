





0

أكدت أنه عمل إرهابي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية

قطر تدين استهدف الحوثيين مطار أبوظبي الدولي

942

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وعدّت وزارة الخارجية في بيان اليوم استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً إرهابياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.



وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، كما عبّرت عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، ولدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا بالأمان والاستقرار.