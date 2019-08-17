"بلباو " يفجّر مفاجأة في بداية الدوري الإسباني ويُسقط برشلونة

في الجولة الأولى .. وسط غياب "ميسي"

افتتح برشلونة حملته للحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر 0 / 1، أمس الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

سجل أرتيز أدوريز؛ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وعانى برشلونة غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ المصاب، إضافة إلى خروج مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز؛ مصاباً في الدقيقة 35، ليحل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا؛ بدلاً منه.

وحصد بلباو أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل برشلونة بلا رصيد من النقاط.