لمخالفتها الاشتراطات.. إغلاق 5 منشآت غذائية في "العمرة" بمكة المكرمة

ضبط مطبخ عشوائي داخل أحد الأحياء السكنية

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية 5 منشآت غذائية؛ لمخالفتها لاشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس "كورونا".

وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة "كورونا"، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.

من ناحية أخرى، ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، مطبخاً عشوائياً داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، يقوم بعملية الذبح داخل المطبخ مخالفاً بذلك نظام منع الذبح داخل المطابخ.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح أن المطبخ العشوائي مُخالف للاشتراطات الصحية، ويقوم بالذبح داخل المطبخ، ويعد ذلك مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية، مشيراً إلى أن الحملات متواصلة لمتابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة، والتأكد من مطابقة كل المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع، للاشتراطات الصحية مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.