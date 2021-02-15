وداعًا لـ"الغرغرينا" في جازان.. بدء إجراء الجراحات الهجينة بالقلب والشرايين الطرفية

فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر أجرى أولى العمليات لأحد المرضى

أعلنت "صحة جازان" البدء في إجراء الجراحات الهجينة بالقلب والشرايين الطرفية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان؛ إذ أجرى الفريق الطبي لجراحة القلب والأوعية الدموية بالمستشفى أولى العمليات لمريض حضر لعيادة جراحة الأوعية الدموية نظرًا لوجود قصور بالدورة الدموية بالأطراف السفلية مع غرغرينا، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات المتقدمة تبيَّن حاجته لعملية قلب مفتوح لزراعة شرايين القلب التاجية كمرحلة أولى. وقد تمت العملية بنجاح -ولله الحمد-.

وأضافت بأن الفريق قام بإجراء المرحلة الثانية لعلاج شرايين الطرف السفلي بعد أن أظهرت فحوصات الأشعة بالصبغة وجود انسداد بالشرايين الحرقفية الظاهرة، وتم إجراء العملية تحت التخدير الموضعي عبر قسطرة الشرايين المصابة، ووضع الدعامات. وقد غادر المريض المستشفى بعد تشافيه تمامًا من الغرغرينا بفضل الله.