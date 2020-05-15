عاد لميادين الشرف بترقية استثنائية.. "القحطاني" إلى وكيل رقيب

يعد أحد أبطال الحد الجنوبي ويعود بعد إصابته

حصل وكيل الرقيب سريع بن علي بن هداف آل مسفر القحطاني، أحد منسوبي حرس الحدود بمنطقة عسير على ترقية استثنائية من جندي أول إلى وكيل رقيب مع نوطي الشرف؛ نتيجة لما تعرض له من إصابات أثناء عمله البطولي في الحد الجنوبي، وذلك بعد صدور التوجيهات بترقيته.

وعاد البطل "القحطاني" إلى ميادين الشرف لمشاركة زملائه المهمات بالرتبة الجديدة، متلقيًا التهاني لسلامته وحصوله على الترقية الاستثنائية ونوطي الشرف.