"كراني" يتوقّع عودة نشاط التراكم السحابي والخلايا الممطرة

قال: حالة عدم استقرار تسود الأجواء وتتبعها حالات متسارعة

توقّع خبير "الأرصاد" حسن كراني؛ احتمالية عودة نشاط التراكم السحابي على جازان والمصايف مع مؤشر لحالة عدم استقرار تسود الأجواء.

وقال: بعون الله .. احتمالية عودة نشاط التراكم السحابي على جازان والمصايف وشمالاً حتى منطقة مكة المكرّمة وعلى الوسطى والقطاع الشرقي مع فرصة خلايا رعدية ممطرة.. وذلك كمؤشر لحالة عدم استقرار تسود الأجواء.

وأضاف: وتتبعها (حالات عدة متسارعة) تأخذنا تدريجياً لفترة انتقالية (مبكرة جداً) بين فصلَي الخريف والشتاء.