الإنذار المبكر: أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة العاشرة مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بمنطقة مكة المكرمة.

تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساءاً، وتشمل محافظات الخرمة والطائف والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان.