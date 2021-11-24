شاهد.. "المطيري" يطلق فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في الأفلاج

دشنتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتوعية منسوبيها

أطلق محافظ الأفلاج عبدالله بن غالب المطيري، فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في المحافظة، والتي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن.

جاء ذلك خلال زيارة لمحافظة الأفلاج قام بها مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، ومساعد إدارة الأمن الفكري بالرئاسة الشيخ عبدالعزيز الحبر، وعدد من مسؤولي فرع الرئاسة بمنطقة الرياض، الْتقى خلالها محافظ الأفلاج عبدالله المطيري ووكيله علي القرني، بحضور رئيس هيئة الأفلاج الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل خريف وعدد منسوبي الهيئة.

ووجّه الشيخ عبدالله الشبانات شُكره وتقديره للمطيري على ما تجده هيئة الأمر بالمعروف في الأفلاج من دعم واهتمام ورعاية لجميع البرامج التي تنفذها الهيئة بالمحافظة.

من جانبه، ثمّن محافظ الأفلاج، هذه الزيارة؛ مشيدًا بالدور المهم والبارز الذي تقوم به الرئاسة العامة والحملات التوعوية التي أطلقتها لتعزيز حب الوطن والانتماء له، والتحذير من الجماعات والتحزبات الخارجية؛ مؤكدًا دعم المحافظة لهذه الحملات الوطنية لتصل للمجتمع.

والْتقى الشيخ عبدالله الشبانات أعضاء هيئة الأفلاج، واطلع على سير العمل الميداني والتوعوي والإداري، وألقى كلمة توجيهية خلال لقائه منسوبي هيئة المحافظة، أشار فيها إلى مكانة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمية القيام بها على خير وجه، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات بما يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله؛ مشددًا على ضرورة تحلي العضو الميداني بالأخلاق الحسنة والرفق والستر والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم تحدث الشيخ عبدالعزيز الحبر مساعد مدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة عن الفِرَق والجماعات وحذّر منها.

تأتي هذه الزيارة بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على العمل الميداني وما يلزم لتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.