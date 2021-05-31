إنقاذ حياة شاب سعودي تعرض لحادث مروري بالطائف

أصيب على إثره بحروق بلغت 80%؜ واحتراق مركبته بالكامل

نجح أطباء الطوارئ بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بإشراف المدير الطبي بالمستشفى في إنقاذ حياة شاب سعودي في العقد الثالث من العمر بعد تعرضه لحادث سير مؤلم أصيب على إثره بحروق بلغت 80%؜ بعد احتراق مركبته بالكامل.



وبحسب التفاصيل التي ذكرها المدير الطبي الدكتور هيثم يوسف، فإن المريض بعد حضوره إلى قسم الطوارئ وإجراء الفحوص الطبية اللازمة، تبين أنه أصيب بحروق متعددة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بلغت 80%؜ تم التدخل الطبي حتى استقرت حالة المريض، وتمت إحالته إلى مجمع الملك فيصل بحالة مستقرة ومتابعة من قبل العمليات والمدير الطبي المناوب حتى وصول المريض للمجمع.