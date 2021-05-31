إنقاذ حياة شاب سعودي تعرض لحادث مروري بالطائف

أصيب على إثره بحروق بلغت 80%؜ واحتراق مركبته بالكامل

نجح أطباء الطوارئ بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بإشراف المدير الطبي بالمستشفى في إنقاذ حياة شاب سعودي في العقد الثالث من العمر بعد تعرضه لحادث سير مؤلم أصيب على إثره بحروق بلغت 80%؜ بعد احتراق مركبته بالكامل.

وبحسب التفاصيل التي ذكرها المدير الطبي الدكتور هيثم يوسف، فإن المريض بعد حضوره إلى قسم الطوارئ وإجراء الفحوص الطبية اللازمة، تبين أنه أصيب بحروق متعددة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بلغت 80%؜ تم التدخل الطبي حتى استقرت حالة المريض، وتمت إحالته إلى مجمع الملك فيصل بحالة مستقرة ومتابعة من قبل العمليات والمدير الطبي المناوب حتى وصول المريض للمجمع.

2

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442 06:10 PM

أصيب على إثره بحروق بلغت 80%؜ واحتراق مركبته بالكامل

إنقاذ حياة شاب سعودي تعرض لحادث مروري بالطائف

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

1 4,362

نجح أطباء الطوارئ بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بإشراف المدير الطبي بالمستشفى في إنقاذ حياة شاب سعودي في العقد الثالث من العمر بعد تعرضه لحادث سير مؤلم أصيب على إثره بحروق بلغت 80%؜ بعد احتراق مركبته بالكامل.

وبحسب التفاصيل التي ذكرها المدير الطبي الدكتور هيثم يوسف، فإن المريض بعد حضوره إلى قسم الطوارئ وإجراء الفحوص الطبية اللازمة، تبين أنه أصيب بحروق متعددة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بلغت 80%؜ تم التدخل الطبي حتى استقرت حالة المريض، وتمت إحالته إلى مجمع الملك فيصل بحالة مستقرة ومتابعة من قبل العمليات والمدير الطبي المناوب حتى وصول المريض للمجمع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021