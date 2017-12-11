أبا الخيل يوافق على افتتاح عدد من الدبلومات في فرع "الإمام" بالأحساء

في التخصصات الإدارية والإنسانية وعلوم الحاسب الآلي

وجَّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بالموافقة على افتتاح عدد من الدبلومات في عدد من التخصصات الإدارية والإنسانية وعلوم الحاسب الآلي في فرع الجامعة بالأحساء، التي تُقدَّم من قِبل عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر. وسيكون القبول بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام 1439 – 1438، وستقام تلك البرامج في كلية الشريعة هناك.

كما وافق "أبا الخيل" على افتتاح دبلوم المحاماة للطالبات، وسبق افتتاح البرنامج في مدينة الرياض؛ لتكون الجامعة أول جامعة تقدم دبلوم محاماة للطالبات. وقد قدم عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر وعميد كلية الشريعة بالإحساء شكرهما لمدير الجامعة على سرعة الموافقة والبدء في افتتاح تلك الدبلومات.



