وقع في غرام "السياسة".. "ترامب" ينوي تأسيس حزب "باتريوت"

الخطوة تأتي في ظل الشقاق الحاصل داخل أروقة الحزب الجمهوري

ذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الملياردير الذي عمل لعقود في مجال العقارات، لن يبتعد كثيرًا عن السياسة، بعد خروجه من البيت الأبيض؛ حيث يستعد لتشكيل حزب سياسي جديد، بعد خلافات مع قادة حزبه الجمهوري.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنه يبدو أن العمل السياسي راق لـ"ترامب"؛ لدرجة أنه يتشبث به حتى بعد خسارته انتخابات الرئاسة الأمريكية ومغادرته البيت الأبيض.

ويغادر الرئيس "السابق" البيت الأبيض، الأربعاء، ليفسح المجال لخلفه جو بايدن الذي سيتم تنصيبه رسميًّا كرئيس للولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وقالت الصحيفة: "ترامب" تحدّث في الأيام الأخيرة من ولايته مع مساعديه ومقربين منه، حول تشكيل حزب سياسي جديد؛ وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر؛ في محاولة لممارسة نفوذ مستمر بعد خسارته الرئاسة.

وأوضحت أن "ترامب" ينوي تسمية وليده السياسي الجديد بـ"حزب باتريوت".

وتأتي تلك الخطوة على خلفية شقاق في الحزب الجمهوري على ما يبدو، في أعقاب أحداث 6 يناير عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونجرس، بواقعة هزت صورة الولايات المتحدة كأكبر ديمقراطية في العالم.

ودخل "ترامب" في أيامه الأخيرة كرئيس، في عداوة مع العديد من قادة الحزب الجمهوري، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذين انتقدوا أحداث الكونجرس.

وقال "ماكونيل": إن الرئيس المنتهية ولايته "يستحق اللوم لإثارة أعمال الشغب القاتلة في 6 يناير في مبنى الكابيتول"، التي راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب المئات.

وفي المقابل، تُظهر استطلاعات الرأي أن "ترامب" يحافظ على دعم قوي بين ناخبي الحزب الجمهوري، إلا أن تشكيل حزب جديد يتطلب استثمارًا كبيرًا في الوقت والموارد.

من جهة أخرى، قد تصطدم رغبة "ترامب" بغضب مسؤولي الحزب الجمهوري؛ حيث من المتوقع أن يسحب معه عددًا لا بأس به من المؤيدين.

ورغم خسارته أمام "بايدن"، في انتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر الماضي؛ فإن "ترامب" نجح في جمع أصوات أكثر من 70 مليون ناخب أمريكي.