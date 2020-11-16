الخضيري محذراً: شرب مرق اللحم لا يعالج تصلب الشرايين بل قد يزيده

قال: غني بالدهون والأملاح.. قد يسبّب رفع الكوليسترول لبعض المرضى

أكّد الدكتور فهد الخضيري؛ أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن شرب مرق اللحم (أو مرقة الخروف) هو خلاصة دهون اللحم (غذاء دهني دسم وثقيل) وغني بالدهون والأملاح، لكنه لا يعالج تصلب شرايين؛ بل قد يزيد تصلب الشرايين.

وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: قد يسبّب رفع الكوليسترول لبعض المرضى (تصلب الشرايين سببه الرئيس هو التدخين؛ حيث تتحد جزيئات التدخين مع الدهن لتكوين مادة صلبة تترسب بالشرايين).

الدكتور فهد الخضيري مرق اللحم

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16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 11:58 AM

قال: غني بالدهون والأملاح.. قد يسبّب رفع الكوليسترول لبعض المرضى

الخضيري محذراً: شرب مرق اللحم لا يعالج تصلب الشرايين بل قد يزيده

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد الدكتور فهد الخضيري؛ أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن شرب مرق اللحم (أو مرقة الخروف) هو خلاصة دهون اللحم (غذاء دهني دسم وثقيل) وغني بالدهون والأملاح، لكنه لا يعالج تصلب شرايين؛ بل قد يزيد تصلب الشرايين.

وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: قد يسبّب رفع الكوليسترول لبعض المرضى (تصلب الشرايين سببه الرئيس هو التدخين؛ حيث تتحد جزيئات التدخين مع الدهن لتكوين مادة صلبة تترسب بالشرايين).

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