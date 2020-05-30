البرازيل تتخطى إسبانيا وتسجّل 28 ألف وفاة بفيروس كورونا

لتصبح خامس أكبر حصيلة في العالم

قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، إن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى 27878 متخطية إسبانيا؛ لتصبح خامس أكبر حصيلة في العالم.

وأوضحت الوزارة أن الوفيات زادت 1124 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما سجّلت البلاد 26928 إصابة جديدة بالفيروس.

وتسجّل البرازيل حالياً ثاني أكبر عدد للإصابات بالفيروس في العالم.