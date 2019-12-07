بسبب الحرائق .. السفارة السعودية بأستراليا تنصح بالتقيد بالتعليمات

دعت إلى التواصل مع غرفة العمليات التابعة لها في الحالات الطارئة

أكّدت السفارة السعودية في أستراليا، أنه نظراً لتحذيرات السلطات المحلية في العاصمة كانبيرا على خلفية الحرائق المندلعة حالياً، فإنه يجب على المواطنين المقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية من خلال الرابط التالي: http://esa.act.gov.au.

وقالت السفارة: في الحالات الطارئة يمكن التواصل مع غرفة عمليات طوارئ السفارة على الرقمين: 0432257277، و0262507000/1.

وتشهد أستراليا واحداً من أسوأ مواسم حرائق الغابات، حيث سجّلت أكثر من 117 حريق غابات؛ من ضمنها 60 لم تتم السيطرة عليها.

كما نشبت سبعة حرائق تحت إشعار "تحذيرات الطوارئ" في نيو ساوث ويلز التي تعد أعلى مستوى في حالة تأهب لحرائق الغابات، وتنصح دائرة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز، الناس، باتخاذ الإجراءات الموصي بها على الفور.

وتشهد نيو ساوث ويلز معدلات مرتفعة من تلوث الهواء؛ حيث إن الدخان الكثيف الناتج من حرائق الغابات المحيطة بسيدني سيؤدى إلى تدني نوعية الهواء في المدينة.