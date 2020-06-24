"بلدية السهي" تغلق صالوني حلاقة مخالفين ضمن جولة رقابية

نفّذت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة 24 جولة تفتيشية ورقابية على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي بالمركز والقرى التابعة له؛ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، وذلك بعد السماح لها بإعادة نشاطها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن حمد عواف أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائية، وأغلقت صالونين للحلاقة الرجالية بعد تسجيل الفرق الرقابية ملاحظات عدم التزامها بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات الصادرة بهذا الشأن، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهما.

وأكد أن البلدية مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيدها بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.



وشدد "العواف" على أن البلدية ستقوم فوراً بإغلاق كل محل يخالف التعليمات، أو يتساهل في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتدابير الرامية للحد من انتشار الفيروس، داعياً الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.