إنجاز جديد لفريق طبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

إجراء عملية جراحية معقدة لمصاب بطلق ناري بالعنق

نجح فريق طبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، بإجراء عملية جراحية معقدة لمصاب أُصيب بطلق ناري في منطقة خطرة بالعنق، قريبة جدًا من الشريان السباتي الأيمن.

أوضح ذلك استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق الدكتور فايز بن عزام الرحيمي، مبينًا أنه تم مراجعة الحالة وصور الأشعة المقطعية للرأس والعنق والشرايين من قِبل الفريق الطبي، وتم من خلالها تحديد مكان الطلق الناري والتأكد من سلامة الأوردة والشرايين، حيث إن صعوبة العملية والمضاعفات المحتملة للمصاب وقرب الإصابة من الشرايين الرئيسة لا يفصلها سوى ملليمترات قليلة.

وأضاف الدكتور "الرحيمي": أنه "تم إجراء العملية الجراحية واستخراج الطلق الناري من المصاب باستخدام الأشعة السينية، لتحديد موقع الطلقة بدقة عالية، وتكللت العملية الجراحية بالنجاح ولله الحمد، وتم نقل المصاب إلى أجنحة التنويم بحالة جيدة ومستقرة".