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كان يعاني من كتلة عظمية أدّت إلى آلام نتيجة الضغط والاحتكاك

سكاكا.. إنهاء معاناة طفل من ورم غضروفي بالفخذ اليمنى

تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا من إجراء استئصال ورم عظمي غضروفي بالجهة الإنسية لعظمة الفخذ اليمنى لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات كان يعاني من كتلة عظمية أعلى الركبة اليمنى أدّت إلى آلام نتيجة الضغط والاحتكاك بالأنسجة المجاورة.

وأوضح تقرير تشريح الأنسجة أنه ورم عظمي غضروفي عبارة عن كتلة عظمية زائدة كاملة النمو ذات عنق وغطاء غضروفي سميك.

يُذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسعة 300 سرير يعدّ المستشفى المركزي لمستشفيات المنطقة.