سقط في طريقه لـ "العسل" .. طائرة الأمن تنقل "خمسيني الحيط" بعد ليلة مضنية

تعرَّضَ لإصابات وجهود كبيرة بذلها أفراد "المدني" و"أركان" و"اجتماعية السيل"

شارك طيران الأمن في عملية إنقاذ وإخلاء المواطن الخمسيني الذي كان قد سقط أمس من منحدر صخري بمنطقة جبلية وعرة في منطقة تُعرف باسم "الحيط" بمركز الشفا السياحي، التي تبعد عنه نحو 20 كم؛ حيث تمّ تصعيده ونقله بالطائرة إلى المُستشفى حياً -ولله الحمد-، سوى تعرُّضه لبعض الإصابات نتيجة سقوطه.

وكانت فرق إنقاذ الدفاع المدني قد حضرت وبذلَ رجالها جهوداً عالية في سبيل الوصول إلى المواطن المُصاب في موقع سقوطه، ونظراً لوعورة المنطقة تعذّر ذلك وظلوا في الموقع، برفقة فريق "أركان" التطوعي والمتخصّص في مجال البحث والإنقاذ والتوعية من الأخطار والكوارث تحت مظلة الدفاع المدني السعودي، وبشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل، حيث هو الآخر كان قد تلقى بلاغاً بذلك.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، ونشرتها في حينه، فإن المواطن الخمسيني كان برفقة مجموعة من أقاربه مساء أمس الإثنين راغباً التوجّه نحو منحل عسل في منطقة الحيط بتهامة مركز الشفا السياحي بالطائف، وبدأ في حينها رجال الدفاع المدني الذين وردهم البلاغ من أقاربه المرافقين له في التوجّه نحوه بهدف تصعيده من موقع سقوطه للأعلى، حيث شاركهم فريق "أركان" التطوعي للإنقاذ، وبذلوا جهوداً مُضنية من حيث التسلق والوصول إليه في مسافة استغرقت أكثر من ساعتين رغم الظلام الذي دهمهم ليلة أمس، إلا أنهم واجهوا صعوبة في ذلك كون المنطقة وعرة؛ ما استُدعي مُشاركة طائرة الأمن العام حين استكمالهم المهمة فجر اليوم الثلاثاء، حيث تمّ تصعيده وإخلاؤه بطائرة الأمن العام التي نقلته إلى المستشفى بعد تعرُّضه لإصاباتٍ من جرّاء سقوطه.

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ يوم الاثنين الموافق 7/ 10/ 1440هـ عن طريق غرفة العمليات الموحدة، يفيد بسقوط شخص في منطقة وعرة في جبال الشفا، وانتقلت فِرَق الدفاع المدني وتمركزت في أقرب نقطة من الموقع، وباشرت ثلاث فِرَق من الدفاع المدني؛ حيث استغرق وصولهم إلى موقع الحادث ست ساعات مشيًا على الأقدام، وعند الوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من منطقة وعرة شديدة الانحدار في وادي الحيط بمنطقة الشفا؛ مما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة تستدعي عدم نقله بالنقالات خشية مضاعفة الإصابة التي تعرّض لها في منطقة الصدر؛ مما استدعى طلب طيران الأمن، وقد قضى رجال الدفاع المدني ليلتهم مع المصاب وأقاربه.

وأضاف: في صباح اليوم الثلاثاء، وصل طيران الأمن إلى مهبط الطيران بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ حيث رافقهم مندوب الدفاع المدني لإيصالهم للموقع، وتم نقل المصاب من موقع الحادث عن طريق طيران الأمن إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وتلقى الإسعافات الأولية من قِبَل فريق طبي من المستشفى، وتم نقله إلى قسم الطوارئ؛ حيث تشير الفحوصات الأولية من قِبَل الفريق الطبي برئاسة الدكتور أحمد الباقر أخصائي طب الطوارئ، إلى وجود إصابة في الصدر، وضيق في التنفس، واشتباه بكسور في الأضلاع.

وشدد العقيد الشريف على أن الدفاع المدني يُهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من خطورة المناطق الجبلية والمنحدرات الشديدة؛ معربًا عن شكره وإدارته لجميع الجهات الرسمية والفِرَق التطوعية "فريق ساعد وفريق مبادرة وفريق أركان" وأقارب المصاب؛ لتفاعلهم مع الدفاع المدني ومبادرتهم الإنسانية.