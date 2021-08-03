فقدان السيطرة على 4 سفن في خليج عمان

طائرة تابعة لمسقط تحلق فوق المنطقة

ذكرت "أسوشيتد برس" أن 4 سفن فقدت السيطرة على القيادة بخليج عمان، اليوم (الثلاثاء)، في ظل أوضاع غامضة، فيما أبلغت منظمة التجارة البحرية البريطانية عن وقوع "حادث" في المنطقة.

وأضافت أن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني من طراز "إيرباص سي- 295 إم بي أيه"، حلقت فوق المنطقة التي تتواجد بها السفن.

في السياق ذاته، أوضح موقع "مارين ترافيك دوت كوم"، أن ناقلة النفط غولدن بريليانت، والناقلة كامدهينو، أعلنتا عبر أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي الخاصة بها أنهما "ليستا تحت السيطرة"، وهذا يعني عادةً أن السفينة "فقدت الطاقة ولم يعد بالإمكان قيادتها"، وفقاً لـ"الحرة".

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03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 07:11 PM

طائرة تابعة لمسقط تحلق فوق المنطقة

فقدان السيطرة على 4 سفن في خليج عمان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت "أسوشيتد برس" أن 4 سفن فقدت السيطرة على القيادة بخليج عمان، اليوم (الثلاثاء)، في ظل أوضاع غامضة، فيما أبلغت منظمة التجارة البحرية البريطانية عن وقوع "حادث" في المنطقة.

وأضافت أن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني من طراز "إيرباص سي- 295 إم بي أيه"، حلقت فوق المنطقة التي تتواجد بها السفن.

في السياق ذاته، أوضح موقع "مارين ترافيك دوت كوم"، أن ناقلة النفط غولدن بريليانت، والناقلة كامدهينو، أعلنتا عبر أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي الخاصة بها أنهما "ليستا تحت السيطرة"، وهذا يعني عادةً أن السفينة "فقدت الطاقة ولم يعد بالإمكان قيادتها"، وفقاً لـ"الحرة".

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