لليوم الخامس.. موظفو بلدية الأفلاج بلا رواتب

تسبب بإحراجات نظير الالتزامات المجدولة لهم

بقي موظفو بلدية الأفلاج بلا رواتب لليوم الخامس، وذلك رغم طول شهر شوال وفترة انتظار الراتب.

وكان موظفو بلدية الأفلاج قد تفاجأوا بعدم نزول رواتبهم رغم إيداع البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو يوم الخميس الماضي.

وتسبب تأخر نزول راتب يونيو لموظفي بلدية الأفلاج في إحراجات نظير الالتزامات المجدولة على رواتبهم من سفر وسداد قروض وإيجار للمنازل، فضلاً حاجة أسرهم.