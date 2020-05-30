"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة

الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض؛ يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، في حين لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.