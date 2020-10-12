الولايات المتحدة: 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة.. إجمالي الإصابات اقترب من الـ8 ملايين

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 53363 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 7 ملايين و694865 إصابة حتى الآن.

كما سجلت السلطات الصحية 577 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 213614 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضررًا من جائحة كورونا من حيث أعداد الوفيات والإصابات.