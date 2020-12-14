"الوهيبي" يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع مسؤول بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

استعراض جهود الندوة وبرامجها التنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع الإنساني

التقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي اليوم مسؤول الشراكات والعمل الخيري بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين طالب سلهب .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض جهود الندوة وبرامجها التنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع الإنساني.

وثمن طالب سهلب جهود الندوة العالمية في مختلف الميادين الخيرية والتنموية التي تؤكد حضورها العالمي وإسهاماتها في خدمة الإنسانية .

الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي

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14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442 04:45 PM

استعراض جهود الندوة وبرامجها التنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع الإنساني

"الوهيبي" يبحث سبل دعم التعاون المشترك مع مسؤول بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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التقى الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي اليوم مسؤول الشراكات والعمل الخيري بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين طالب سلهب .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض جهود الندوة وبرامجها التنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع الإنساني.

وثمن طالب سهلب جهود الندوة العالمية في مختلف الميادين الخيرية والتنموية التي تؤكد حضورها العالمي وإسهاماتها في خدمة الإنسانية .

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الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي

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