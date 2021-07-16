مطار الملك عبدالعزيز الدولي يبدأ استقبال الحجاج غداً السبت

مع تطبيق معايير خطة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

أكملت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج 1442 هـ، القادمين من داخل المملكة عبر الصالة رقم (1)، من خلال تطبيق معايير خطة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وينتظر بدء وصول الحجيج بدءاً من السبت 7 ذي الحجة 1442هـ، عبر رحلات جوية قادمة من عدة مطارات سعودية، وتتضمن معايير استقبال الحجاج لموسم 1442هـ، جملة من التدابير الاحترازية التي تقوم بها جميع الجهات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام.

يأتي ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بجانب الجهات ذات العلاقة، للعمل على الحد من انتشار وباء كورونا ولضمان سلامة وصول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام.

وتشمل التدابير الوقائية استخدام البرامج الإلكترونية المتوافرة لسلامة الحجاج مثل تطبيق توكلنا، وتطبيق التباعد، وجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية للوقاية من فيروس كورونا لضمان تحقيق السلامة للحجاج والركاب وفق أعلى معايير الجودة.

كما تتضمن الإجراءات، استمرار التعقيم والتنظيف وتأمين المستلزمات المطلوبة كافة في المواقع التشغيلية على مدار الساعة، إلى جانب توفير عربات نقل الأمتعة والتأكّد من تعقيمها ونظافتها على مدار الساعة.

وتحرص إدارة المطار على تطبيق إجراءات وتدابير احترازية للمسافر القادم لأداء الحج، مثل توفير المعقمات في صالات المطار وقيام المختصين بالتعقيم والتطهير المستمر، وقياس درجة الحرارة لمرتادي المطار.

وتقوم الناقلات الجوية بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للمسافرين داخل صالات المطار وفي الطائرات، من أجل الحفاظ على سلامتهم، حيث يطبق التباعد داخل الطائرة، وأثناء النزول منها.

ويلتزم المسافر بارتداء الكمامة، والتعقيم عند دخول صالة المطار، وكذلك توفير مناطق عزل صحي، مع وضع لافتات إرشادية بجميع مناطق الانتظار.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تطبّق أعلى معايير السلامة في مطارات المملكة من منطلق دورها التشريعي، كما اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، وذلك بالتعاون من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف ضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المقصودة.