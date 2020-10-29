مغردون ينثرون رسائل شكر وعرفان.. #شكراً أبطال الدفاع المدني

عبروا عن امتنانهم لبطولاتهم وإنجازهم مهامهم في وقتٍ قياسي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة مع بطولة رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي اندلع في الأشجار والأعشاب والحشائش بالمنطقة الجبلية بقرية القوز في مركز السودة في وقت قياسي، على الرغم من وعورة المنطقة وشدة الرياح التي ضاعفت من صعوبة الوضع.

وكان الحريق قد نشب في أشجار وأعشاب بقرية القوز مساء أمس، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء اللازمة لموقع الحريق، وباشرت عملها وتضحياتها برغم وعورة المنطقة وتأجج النيران، إلا أنهم استطاعوا السيطرة عليها في وقتٍ قياسي.

وأشاد المغردون عبر وسم #شكراً_أبطال_الدفاع_المدني على "تويتر" بتضحيات رجال الدفاع المدني، الذين تركوا أطفالهم وأسرهم خلفهم ليشكلوا خط دفاع ، وأظهروا شجاعة كبيرة وتضحية في السيطرة على الحرائق التي اندلعت مؤخراً في مناطق جبلية شديدة الوعورة، ومنها حريق جبل غلامة في تنومة، وتعريض أنفسهم للخطر؛ لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

كلمات الشكر لن تفيهم حقهم

وسرعان ما صعد الوسم إلى الترند السعودي، ونثر فيه المغردون من المواطنين والمقيمين كلمات الشكر ورسائل العرفان إلى قطاع الدفاع المدني، وكتب المغرد منذر آل الشيخ مستشهداً بصور لبطولة رجال الدفاع المدني من قلب الحدث، قائلاً: "من القلب نقول شكراً أبطال الدفاع جزاكم الله عنا خير الجزاء.. صور تبين الجهد الذي يبذله هؤلاء الأبطال".

وعبر راشد اليحيى عن فخره وامتنانه لما أنجزه رجال الدفاع المدني رغم صعوبة الموقف وخطورته، قائلاً: "يحق لنا الفخر جميعاً بأبطالنا جنود الدفاع المدني الذين يعلمون وينجزون في أصعب وأشد الأزمات".

ولفت فهد العمر إلى عظيم إنجاز الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الآخر في تنومة، بقوله: "مو سهلة أبداً إنك تواجه النار ..لكن على هؤلاء الرجال أبطال الدفاع المدني تكون سهلة.. حريق السودة كان بيكبر لولا الله ثم سرعة تجاوب ووجود هؤلاء الأبطال بموقع الحريق".

وأثنى عبدالوهاب مقبل على بطولة الرجال؛ إذ قال: "تعجز الكلمات في وصف ما قدمتموه، لكن لا نملك لكم إلا الدعاء.. أسأل الله أن يسعدكم كما أسعدتمونا وأن يبارك فيكم ويجزاكم عنا خير الجزاء أنتم بكل فخر أبطالنا".

وأشار سعد البشري إلى صعوبة عمل الدفاع المدني، الذين يواجهون المخاطر بشكل يومي في عملهم البطولي في السيطرة على الحرائق، بقوله: "ليل ونهار وفي كل الأوقات أبطال الدفاع المدني السعودي يعرضون حياتهم للخطر لحماية وطننا ومقدراته المدنية، سواء كانت خاصة أو حكومية، وأقل شيء نقوله لهم هو شكرًا يا أبطال".

بينما رأى موفق الحربي أن كلمات الشكر لا تفي أبداً حق هؤلاء الرجال: "كلمات الشكر لا تكفي ولا تعبر عن مجهودات رجال الدفاع المدني، ولكن جزيتم خيراً من رب العالمين على إنقاذ الأرواح وإخماد الحرائق وكل مجهوداتكم".