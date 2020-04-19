"أمانة مكة" تضيف 8 مخالفات جديدة تؤدي لتفشي كورونا وتدعو للإبلاغ عنها

أكدت أن "940" يتابع كل البلاغات المتعلقة بالصحة للحد من انتشار الفيروس

دعت أمانة العاصمة المقدسة، الجميع إلى الإبلاغ عن عددٍ من المخالفات الجديدة تحت عنوان "وعيك سبيل وقايتك"، واعتبرتها من الرقابة المجتمعية ‏ومسؤولية وطنية وأخلاقية.

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‏وفي التفاصيل، قالت الأمانة إن هناك ( 8 ) تصنيفات تم إضافتها للحد من تفشي فيروس كورونا، تم إضافتها لرصدها خلال مركز البلاغات (٩٤٠ )، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي لإجراءات الوقاية من جائحة ‫فيروس كورونا وان هذا البلاغ عن المخالفة حماية لك وللمجتمع.

وحددت 8 مخالفات تساعد في تفشي فيروس كورونا المستجد هي الباعة المتجولون بالشوارع أو الأسواق المحيطة بك، عند ملاحظة زحام بالمنشأة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين، أو رصد مطعم يقدم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام أو عدم توفير المعقمات أو داخل الأسواق.

وأضافت: أنه عند وصول وجبات التوصيل من دون تغليف حراري وإغلاقها بشكل صحيح، أو رصد تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين الأسواق، أو مخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل.

وأكدت أن رقم البلاغات 940 يتابع كل البلاغات المتعلقة بالصحة وتوليها اهتمامها للحد من تفشي فيروس كورونا.