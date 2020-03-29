بريطانيا تتعاقد على 10 آلاف جهاز تنفس صناعي لمكافحة "كورونا"

اتّفقت مع ائتلاف شركات من بينها فورد وإيرباص

نقلت "رويترز" عن مصدر صناعي، اليوم (الأحد)، أن بريطانيا طلبت عشرة آلاف جهاز تنفس صناعي، يصنعها ائتلاف شركات من بينها فورد وإيرباص ورولز رويس، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.

وتحاول الحكومات في مختلف دول العالم زيادة عدد ما لدى خدماتها الصحية من أجهزة التنفس الصناعي.

وجهاز التنفس الصناعي حاسم في رعاية الشخص الذي يعاني من الفشل الرئوي الذي يصيب المريض في حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19؛ وهو المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا.