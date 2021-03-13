"فلكية جدة": كويكب سيمر قرب كوكبنا.. الثلاثاء

لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة ولن يصطدم بنا

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن كويكبًا صغيرًا يسمى 2021 EQ3 يبلغ قطره حوالى 23 مترًا سيمر قرب كوكبنا يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 وهو يتحرك بسرعة 12 كيلومترًا بالثانية، وسيكون في أقرب مسافة 278.305 كيلومتر عند الساعة 07:48 صباحًا بتوقيت السعودية (04:48 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ولن يكون مشاهدًا بالعين المجردة، ولن يصطدم بنا.

وأضاف أنه تم اكتشاف الكويكب 2021 EQ3 بتاريخ 11 مارس بواسطة مرصد جبل ليمون لمراقبة السماء في أريزونا، قبل خمسة أيام من اقترابه، وهو ينتمي إلى مجموعة كويكبات أبولو.

وأشار إلى أن "حجم هذا الكويكب حسب التقديرات هو تقريبًا بنفس حجم الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013، ولو افترضنا أنه في مسار اصطدام مع الأرض؛ فسوف يتفكك في أعلى الغلاف الجوي للأرض، وتحرر عنه طاقة عالية جدًّا تسبب في موجة صدم، وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية".

وأفاد بأن مثل هذه الفرص تستغل لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها، "فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تخبرنا بالمزيد عن أصل كوكبنا. إضافة إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معًا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل".

يُذكر أن ذلك هو الكويكب الخامس والعشرون المعروف الذي سيقترب من الأرض ضمن مسافة 384.401 كيلومتر منذ بداية العام 2021 والرابع حتى الآن خلال شهر مارس، وسيكون اقترابه هذا الأقرب خلال السنوات العشرة المقبلة.