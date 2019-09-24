محافظ العارضة: نعتز بماضينا ونفتخر بحاضره ونتفاءل بمستقبله الزاهر

قال: الملك المؤسس أرسى قواعد دولة حديثة تجمع روح الأصالة والمعاصرة

رفع محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي تم فيه تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المغفور له الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه)، وأرسى به قواعد البناء لدولة حديثة تجمع في توازن مُحكم بين روح الأصالة والمعاصرة.

وقال: إن هذه المناسبة السعيدة هي ذكرى عزيزة لما قام به المؤسس وسار عليه أبناؤه من بعده بعزيمة لا تعرف اليأس لتحقيق الأمن والنماء في ربوع مملكتنا الحبيبة؛ حيث سادت مظاهر النهضة المباركة جميع أرجاء المملكة، وشملت مختلف القطاعات التنموية وتَرَسّخ النهج القويم الذي يرتكز على الالتزام بالشريعة الإسلامية الغراء وإشاعة الأمن والاستقرار. وتؤكد هذه المناسبة أيضًا الدور المنشود من جميع أبناء وبنات الوطن لتحمّل المسؤولية والعمل بجد واجتهاد للمساهمة في هذا المشروع الحضاري وبناء الوطن.

وأضاف: ونحن نحتفل بذكرى اليوم الوطني؛ علينا أن نستشعر ونؤمن بأهمية المرحلة من خلال حرص قيادتنا الحكيمة على مواصلة الإنجاز واستشراف مستقبل زاخر بالعطاء من خلال رؤية المملكة 2030 التي تهدف لنقلة تنموية تاريخية، وتسعى للتحول الوطني الذي يواكب المتغيرات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وختم كلمتة بالابتهال إلى الله عز وجل، أن يمنح هذا الوطن العزيز مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وأن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.