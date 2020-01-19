"الشلعان": الطلاب والطالبات حجر الزاوية في مسيرة التنمية بالمملكة

خلال وقوفه على سير اليوم الدراسي الأول بالفصل الثاني

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن أبناءنا الطلاب والطالبات يشكّلون حجر الزاوية في بناء ودعم مسيرة التنمية المستدامة لبلادنا الغالية.

جاء ذلك خلال وقوفه، اليوم، على سير اليوم الدراسي للفصل الثاني في عدد من مدارس المنطقة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد، مؤكداً أن كل الجهود المبذولة والقرارات الجديدة والصائبة من قبل قيادة المملكة، تتمحور حول النهوض بخارطة المنظومة التعليمية، وبما يسهم في تحقيق تحصيل علمي متميز ومأمول، في ظل تهيئة الظروف المناسبة، ومن ذلك تقديم الاختبارات لهذا الفصل الدراسي.

وقدم "الشلعان" شكره للزملاء والزميلات من الهيئة التعليمية والإدارية وقادة المدارس الذين يعملون بكل تفانٍ لدفع عجلة التعليم بما يحقق الأهداف المنشودة.

وكانت قد استقبلت ١٩٠٠ مدرسة بتعليم المنطقة الشرقية اليوم أكثر من ٤٠٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بعد قضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤١ إلى جانب الهيئة التعليمية والإدارية، وسط منظومة من الاستعدادات قدمتها إدارة تعليم المنطقة؛ لتهيئة المدارس لاستقبال طلابها ومنسوبيها وضمان انطلاقة جادة للفصل الدراسي الثاني حافلة بالعطاء.