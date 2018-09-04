شاهد.. محافظ العلا يحث على توظيف الشباب بالقطاع الخاص

افتتح قسم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية وقسم شؤون المرأة

حثّ محافظ العلا، مبارك بن عطا الله المورقي، خلال زيارة لمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة؛ على بذل مزيد من العمل وتطبيق التعليمات وتوظيف الشباب بالقطاع الخاص.

افتتح "المورقي" قسم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية، وقسم شؤون المرأة بالمكتب، وبعد ذلك تجول في أقسام المكتب وزار مكتب فرع التجارة والتأمينات الاجتماعية بالمبنى والتقى فريق لجنة التوطين.

كما التقى بعدد من المواطنين والمستفيدين الذين أبدوا ارتياحهم للخدمات المقدمة لهم من المكتب، مطالبين بإضافة بعض الصلاحيات للفرع لإنجاز معاملاتهم في المحافظة بدل ذهابهم للمدينة.

وفِي نهاية الزيارة، شكر المحافظ، منسوبي المكتب؛ على حسن الأداء، وحث الجميع على بذل أفضل المزيد من الجهد في سبيل خدمة أهالي المحافظة.