"كورونا" يحول وجهته إلى سيراليون.. ويسجل أول إصابة

قدم إلى البلاد من فرنسا

أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن المصاب يبلغ من العمر 37 عامًا ووصل إلى البلاد يوم 16 مارس قادمًا من فرنسا، وفقًا لـ"رويترز".


وأضاف أن المصاب في عزلة منذ ذلك الحين.

ولم يعلن الرئيس أي إجراءات جديدة لمكافحة الوباء.

سيراليون رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو فيروس كورونا الجديد

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31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 09:14 PM

قدم إلى البلاد من فرنسا

"كورونا" يحول وجهته إلى سيراليون.. ويسجل أول إصابة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن المصاب يبلغ من العمر 37 عامًا ووصل إلى البلاد يوم 16 مارس قادمًا من فرنسا، وفقًا لـ"رويترز".


وأضاف أن المصاب في عزلة منذ ذلك الحين.

ولم يعلن الرئيس أي إجراءات جديدة لمكافحة الوباء.

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سيراليون رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو فيروس كورونا الجديد

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