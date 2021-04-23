تتحطّم آمال المهربين على صخرة يقظتهم.. "تويتر" يتغنّى بأبطال الجمارك ومكافحة المخدرات

أحبطوا محاولات تهريب 2.5 مليون قرص إمفيتامين و5.3 مليون حبة كبتاجون قادمة من لبنان