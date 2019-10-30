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في جراحة أُجريت على مرحلتين

بالصور.. نابٌ من ذهب ينهي معاناة نمر "يأكل بصعوبة"

في عملية جراحية أجريت على مرحلتين، زرع متخصصون نابًا ذهبيًّا في فم نمر ضخم، عوضًا عن سنّه الأصلي التالف الذي سبب له معاناة كبيرة.



وحسب "سكاي نيوز عربية": ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الأربعاء؛ أن قرار العلماء هذا جاء بعدما اكتشفوا أن أحد أنياب النمر يعاني شقوقًا كبيرة، وقد ينكسر في أي وقت.



وأجريت العملية الجراحية الأولى للنمر الذي يزن 60 كيلوغرامًا، في مركز مخصص للنمور في ألمانيا، في أغسطس الماضي، وشارك فيها فريق من المتخصصين، واستغرقت نحو ساعتين، أما العملية الثانية فامتدت إلى حوالي ساعة ونصف الساعة.



وقال الجراحون: إن زراعة الناب الذهبي وتثبيته، كانت ضرورية لوقف معاناة الحيوان الضاري أثناء تناول الطعام.



ومنح البيطريون النمرَ طعامًا من اللحوم من دون عظام كإجراء احتياطي؛ حتى يستقرّ الناب في مكانه.



ويبلغ عمر النمر 6 أعوام، واسمه كارا، وجرى نقله إلى المركز المتخصص في ألمانيا بعد مصادرته من مزرعة خاصة في إيطاليا عام 2016.