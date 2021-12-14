ديوان المظالم يناقش تدريب كوادره القضائية مع وفد من "التدريب العدلي"

في إطار الحرص على تطوير الإمكانات والقدرات لجميع المنسوبين

استقبل نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية علي بن محمد السلطان في مكتبه بمقر ديوان المظالم اليوم، وفدًا من مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل الذي زار ديوان المظالم؛ بهدف بحث سبل التعاون بينه وبين ديوان المظالم، وتناقل الخبرات في مجالات التدريب وتطوير الكوادر.

وأوضح "السلطان" أنه نوقشت خلال اللقاء إمكانية استفادة ديوان المظالم من المركز الذي يتخصص في تدريب وتطوير القضاة والمهتمين بالشأن القانوني والمحاماة.

وقد اطلع المركز بإعجاب على تجربة ديوان المظالم في مجال تدريب وتطوير منسوبيه من قضاة وموظفين، وما أقره مؤخرًا من استراتيجية تدريب تعتمد على المؤهلين من أبنائه في نقل خبراتهم من خلال التدريب "عن بعد".

ويولي ديوان المظالم بتوجيه من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف الاهتمام البالغ بتطوير الإمكانات والتدريب لجميع منسوبيه وخاصة الكادر القضائي الذي تمحورت زيارة مركز التدريب العدلي لديوان المظالم حوله.

ويحدد ديوان المظالم في جميع استراتيجياته موارده البشرية حجرًا للأساس الذي تبنى عليه جميع أهدافه وتطلعاته نحو الريادة، ويعمل على تجديد خططه في مجال التدريب بشكل دائم بما يرفع كفاءة كوادره وموارده البشرية والاستفادة من ذلك في جودة وإنجاز الأعمال.