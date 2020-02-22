الأفلاج .. مصرع 12 شخصاً بحادث مروّع لمركبة تقل مخالفين بالهدار

بينهم 3 نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي

لقي ١٢ شخصاً مصرعهم إثر حادث مروري وقع صباح اليوم، في منطقة صحراوية غربي الهدار.

في التفاصيل، تسبّب حادث مروري بين مركبتيْن من نوع سكويا وقع بالقرب من عرق عسعس- غربي الهدار ٧٠ كم، في وفاة ثلاث نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي.

وتباشر الجهات الأمنية والإسعافية الحادث الآن.

الأفلاج حادث مروري

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22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 11:53 AM

بينهم 3 نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي

الأفلاج .. مصرع 12 شخصاً بحادث مروّع لمركبة تقل مخالفين بالهدار

مسلّم الهواملة

الأفلاج

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لقي ١٢ شخصاً مصرعهم إثر حادث مروري وقع صباح اليوم، في منطقة صحراوية غربي الهدار.

في التفاصيل، تسبّب حادث مروري بين مركبتيْن من نوع سكويا وقع بالقرب من عرق عسعس- غربي الهدار ٧٠ كم، في وفاة ثلاث نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي.

وتباشر الجهات الأمنية والإسعافية الحادث الآن.

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