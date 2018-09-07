الدويش إلى رتبة عقيد بالحرس الوطني

قلد قائد لواء التدخل السريع الخاص الأول اللواء محمد خلف العنزي في مكتبه العقيد فيصل هزاع الدويش رتبته الجديدة "عقيد".

جاء ذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنأ اللواء العقيد "الدويش"، متمنياً له التوفيق، ومثمناً الجهود التي يبذلها في خدمة دينه ووطنه.

كما أعرب "الدويش" عن شكره وتقديره واعتزازه لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.