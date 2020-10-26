"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 361 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 345232 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 361 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 331691 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5313 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8228 والحالات الحرجة 784 حالة.