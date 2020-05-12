أمانة تبوك تفعّل خدمة تلقي الاستفسارات والبلاغات عبر "واتساب"

ضمن خدمة نظام بلدي هاتفها المباشر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

أطلقت أمانة تبوك خدمة جديدة للتواصل عبر تطبيق "واتساب"؛ لاستقبال الملاحظات والبلاغات الخاصة بالخدمات البلدية المدعمة بالصور والفيديو، وسرعة تمريرها للمعالجة من قبل الإدارات والأقسام المختصة بالأمانة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن نظام "بلدي هاتفها المباشر" لاستقبال الملاحظات والشكاوى والمقترحات، وذلك ضمن جهود أمانة تبوك في تسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للتسهيل على المواطنين وراحتهم.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخدمة الجديدة تأتي عبر رقم تم تخصيصه لخدمات بلدي والملاحظات والاستفسارات والمكاتب الهندسية وهو كالتالي (0144258197) مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من أمانة تبوك على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة للأهالي بما يتفق مع رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن أمانة تبوك قد أطلقت جملة من الخدمات؛ تسهيلاً على الأهالي في إيصال الملاحظات للأمانة، وهناك تطبيق البلاغات الجغرافية والذي يقوم باستقبال البلاغات وتوجيها بشكل إلى للجهات والإدارات المختصة للتعامل السريع معها، علاوة على رقم البلاغات المختصر بغرفة العمليات 940.