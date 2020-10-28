"كاوست" تطلق أول برنامج لدعم الابتكار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أنشأت قسماً حديثاً يتيح لهم الوصول إلى موارد وقدرات تقنية عالية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عن إطلاق أول برنامج للشراكة الجامعية في المملكة العربية السعودية يهدف على وجه التحديد لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

ويساعد البرنامج الذي أطلق عليه "برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من قدرات وإمكانات النظام البيئي للابتكار في الجامعة للتغلب على كل التحديات التي تواجهها وزيادة قاعدة عملائها والوصول إلى أسواق جديدة، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

ويأتي البرنامج الجديد عقب الانتهاء من الاستطلاع الشامل الذي أجرته كاوست مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والغرف التجارية في جدة والرياض والدمام، ووزارة الاستثمار السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الغرف السعودية، والذي شمل مسح 500 منشأة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء البلاد، ويعتبر الاستطلاع الجامعي الأول من نوعه الذي يجمع بيانات خاصة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأوضح مدير إدارة الابتكار في منشآت عبدالمجيد العمراني أن الابتكار ينمو بشكل متسارع ومستدام من خلال منظومة، وهذا ما يعكسه التقرير المميز من رغبة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتبني الابتكار في منتجاتهم لتعزيز النمو في أعمالهم من خلال رغبة بالتعاون مع جامعة ريادية مثل كاوست."

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد يوسف ناغي، أنه حرصاً من الغرفة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبما يتلاءم مع توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لدفع عجلة التنمية، ساهمت غرفة جدة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) على تعميم استطلاع رأي يهدف إلى قياس مدى حاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبحث العلمي والابتكار، وذلك بغرض تطوير برامج الشراكة في مجال البحث والتطوير."

بدوره كشف مدير الصحة والبيئة في مدن المهندس أحمد الهليل نتائج استطلاع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتحديد التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة محليا والتي تشكّل شريحة كبرى من شركائها الحاليين، بالإضافة للسعي لابتكار الحلول الملائمة.

وأشار المهندس "الهليل" إلى أنه وبناءً على نتائج الاستطلاع، أطلقت كاوست "برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" لإشراك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النظام البيئي للابتكار في الجامعة، حيث ستتمكن المنشآت والمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أحدث المرافق والمختبرات الأساسية في كاوست، والاستفادة من مواهب طلبة ومهندسي الجامعة وعلمائها، والحصول على الاستشارات الفنية وبرامج التدريب والخبرة البحثية والعلمية المتخصصة في مجال تسريع نقل المعرفة وتطوير المنتجات الجديدة والحصول على فرص تمويل أكبر.