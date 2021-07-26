أمريكا لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يُعد انقلابًا

عبّرت عن قلقها من التطورات الأخيرة

أعرب البيت الأبيض اليوم (الاثنين) عن قلق واشنطن بشأن التطورات الأخيرة في تونس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "الولايات المتحدة لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يعد انقلابًا"؟



وأوضحت أن واشنطن تتواصل على مستوى رفيع مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد.

وذكرت "ساكي" أن الولايات المتحدة تحث على الهدوء في تونس.