سقطة قانونية.. "واشنطن بوست" تنشر مقالاً لحوثي متورط في جرائم حرب

"اليماني" وصف تجاوز الصحيفة بـ"الأمر المعيب"

انتقدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم (السبت) نشر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقال رأي لمحمد علي الحوثي، وذلك في سقطة قانونية ومهنية غير مبررة من قِبل الصحيفة.

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عبر حسابه في "تويتر" بالإنجليزية: "من كان ليتصور أن يرى مجرم حرب من أمثال محمد علي الحوثي يفبرك لغة سلام في واشنطن بوست! عملاء إيران بدؤوا يجدون طريقهم إلى الصحافة الأمريكية".

وأضاف "اليماني": "يا له من أمر معيب!".

وفي مسعى يائس لوقف عمليات الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي لتحرير الحديدة لجأ محمد علي الحوثي إلى خداع العالم بالحديث عن السلام زاعمًا: "نحن نحب السلام.. ومستعدون للسلام".

وفي رده أيضًا على مقال الحوثي قال وزير الخارجية اليمني في تغريدة بالعربية: "لا يمكن لمن يسفك دماء اليمنيين، ومن انقلب على مخرجات الحوار الوطني، واختطف الدولة بقوة السلاح، أن يتشدق باسم السلام".