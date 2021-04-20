من جبال الحد الجنوبي.. أبطال على الثغور وذكر الله يملأ الصدور

"الحرس الوطني" وثقت صورة لأحد منسوبيها يتلو القرآن أثناء قيامه بواجبه

وثّقت وزارة الحرس الوطني، مساء اليوم، صورة لأحد من منسوبي الوزارة من المرابطين في الحد الجنوبي أثناء وقت الصيام في نهار شهر رمضان المبارك، وهو يقوم ممسكًا بالمصحف ويتلو آيات الله في أحد الخنادق أثناء قيامه بواجبه الديني والوطني للذود عن الوطن.

وكانت قد أوضحت صور قد نشرت وزارة الحرس الوطني في الأول من رمضان، لأبطال الحد الجنوبي وهم يحملون أسلحتهم لحماية الوطن، وواقفون سدًا منيعًا في وجه كل مَن تُسول له نفسه المساس ببلاد الحرمين وبعقيدتنا ومكتسباتنا وأمن واستقرار المنطقة.

كما أوضحت إحدى الصور لقطة عفوية لأحد الأبطال البواسل مستمتعًا بالروحانية وقراءة القرآن الكريم، وهو على ثغر من ثغور الوطن.