"الداخلية" تشارك في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"

بمشاركة قيادات نسائية من 60 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية وأهلية

شاركت وزارة الداخلية بجناح ضمن فعاليات مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة قيادات نسائية من 60 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية وأهلية.

واشتمل جناح وزارة الداخلية على مشاركة المديرية العامة للجوازات والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، استعرض من خلاله المشاركون عددًا من أنظمة وإجراءات الوزارة في تمكين المرأة من دورها التنموي وممارسة حقوقها التي كفلها لها النظام لتكون شريكًا فاعلاً في نماء المجتمع وبنائه.

وأكدت مدير عام إدارة حقوق الإنسان بديوان وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان "الهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها"، ما تحظى به المرأة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من تمكين غير مسبوق ونقلة نوعية خلال أعوام قليلة في المملكة، مشيرة إلى أن أهم مكونات الهوية الوطنية للمرأة السعودية تتمثل في قيم الوسطية والاعتدال والانتماء الوطني والولاء وتحمل المسؤولية تجاه مجتمعها وتعزيز القيم الإيجابية.

واستعرضت مدير عام إدارة حقوق الإنسان حضور المرأة السعودية في القطاعات الأمنية، كالجوازات والأمن العام ومراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) والدفاع المدني وحرس الحدود، وغيرها، ودورها في مجال إنفاذ النظام وتحقيق الأمن ومكافحة العنف والجريمة.

