للأهمية.. سفارة المملكة بالفلبين تدعو الطلبة والمقيمين إلى تسجيل جوازاتهم عبر موقع الخارجية

طالبتهم بضرورة إرسال ما يثبت إقامتهم أو دراستهم عبر البريد الإلكتروني لقسم شؤون السعوديين

دعت سفارة المملكة في الفلبين جميع المواطنين الموجودين هناك من مقيمين وطلبة وزائرين، إلى ضرورة تسجيل جوازاتهم ومعلوماتهم من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية الإلكتروني.

وأضافت: تأمل السفارة من المواطنين المقيمين والطلبة، ضرورة إرسال ما يثبت إقامتهم أو دراستهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بقسم شؤون السعوديين، بعد أن يتم التسجيل من خلال موقع وزارة الخارجية وذلك للأهمية.