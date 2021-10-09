بعد إنجاز ترميم المبنيين.. طالبات الشملي والحائط يشكرن رئيس جامعة حائل

"الشريف" وعد بتوفير بيئة جاذبة ملائمة للعملية التعليمية والخدمات الضرورية كافة

رفع عددٌ من طالبات فرع جامعة حائل بمحافظتَي الحائط والشملي، الشكر والتقدير لرئيس جامعة حائل، الدكتور راشد بن مسلط الشريف؛ بعد توجيهه بصيانة مباني الفرعين.

وتفاعلت الطالبات مع صور المبنيين بعد ترميمهما وسط استبشار بمواصلة دراستهن حضورياً في بيئة مناسبة لطالما احتجن إليها.

مواقع التواصل الاجتماعي عجت بالشكر لـ"الشريف"؛ على ترميم المباني، فيما أكّدت الطالبات انتظارهن استكمال مباني فروع الجامعة بالمحافظتين، التي تم توقيعها عام 1435هـ بمبلغ 59 مليون ريال لكل فرع، على أن تبدأ الدراسة بهما اعتباراً من العام الدراسي 1436 / 1437هـ، إلا أن المشروعين توقفا، إضافة إلى توقف مشروع فرع الجامعة ببقعاء بتكلفة مماثلة.

من جهته، أكّد "الشريف"؛ خلال جولته بفرعَي الحائط والشملي، يرافقه وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة، وعدد من قيادات الجامعة، على بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لتوفير بيئة جاذبة ملائمة للعملية التعليمية، كما وجّه بتوفير الخدمات الضرورية كافة التي يتطلبها نجاح العمل التعليمي والأكاديمي في الفروع.

وشملت جولة الشريف؛ الاطلاع على مرافق الفرع والمعامل والمختبرات والقاعات الدراسية، كما اطلع على أعمال الصيانة التي تقوم بها الجامعة، وترأس اجتماعاً بفرع الجامعة بالحائط ضمّ وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة والمشرفة على فرع الجامعة بالمحافظة، حيث وجّه خلال الاجتماع بالعمل بالتوصيات التي تصب في مصلحة توفير البيئتين التعليمية والأكاديمية المناسبتين.

وفي نهاية الجولة ثمّن رئيس الجامعة الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لقطاع التعليم، وعلى ما يلقاه التعليم الجامعي من رعايةٍ واهتمام، مضيفاً أن مشروع برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد هو أحد البرامج الطموحة التي تعتمد على مرتكزات، وهي تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل المستقبلي محلياً وعالمياً، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة، وسوف تعمل الجامعة وفق هذا المنظور لتحقيق أهداف هذا البرنامج الطموح.

وأثنى الشريف، على الجهود المبذولة وما حققه فريق العمل من نجاحٍ في وقت قياسي وفق خطط واضحة ومدروسة، كما طالب الجميع ببذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لتقديم عملية تعليمية جاذبة ومحفزة، وتحقيق أهداف الجامعة على الأصعدة كافة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وكان رئيس الجامعة في أول أيام مباشرة عمله قد وجّه بصيانة فروع الجامعة السبع بكل من "الحائط، والشملي، والغزالة، والشنان، وسميراء، وموقق، ومحافظة بقعاء"، وكلّف مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة المهندس فهد بن فهيد المطيري؛ مدير الصيانة بمجمع البنين على طريق بقعاء نايف عبدالله الحنيني، بالإشراف على فروع الجامعة بالمحافظات، ودراسة الحالة الراهنة، والرفع بالتقرير عاجلاً لرئيس الجامعة، الأمر الذي بموجبه وجّه "الشريف"؛ بتسريع العمل في فرعَي الحائط والشملي، وترميم كامل المباني خلال أسبوعين وهو ما تمّ بالفعل، فيما انتقل الفريق ميدانياً لبقية الفروع لصيانة مبانيها لتوفير بيئة مناسبة للطالبات.