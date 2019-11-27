كيف تزينت مباني الإمارات احتفاء بزيارة ولي العهد؟

علما البلدين يحلقان في السماء دلالة على العلاقات التاريخية

تزينت المباني في "أبوظبي" بصور لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك احتفاء بزيارة ولي العهد إلى الإمارات، حيث حلّق علما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في السماء.

وقالت صحيفة "عين" الإخبارية: مبنى "أدنوك" بالعاصمة الإماراتية، عرض صوراً لولي العهد السعودي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفاء بزيارة ولي العهد إلى الإمارات.

وأضافت: تزين مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أيضاً بعلمي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين طبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.