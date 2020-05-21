كورونا وإيران.. إصابة 10 آلاف من العاملين في الصحة بالفيروس

دعت الصحة إلى تجنب السفر خلال عطلة العيد لتفادي العدوى

قال نائب وزير الصحة الإيراني، الخميس، إن نحو عشرة آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا، حسبما نقلت عنه وكالة العمال للأنباء.

ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن حالات الإصابة بين العاملين في قطاع الصحة.

وتواجه الخدمات الصحية في إيران، البلد الأكثر تضررًا من مرض كوفيد-19 في الشرق الأوسط، ضغوطًا شديدة في ظل تسجيل 7249 وفاة، و129341 حالة إصابة بالفيروس.

ووفق سكاي نيوز: كان تقرير لمركز أبحاث تابع للبرلمان ذكر أن حصيلة الإصابات والوفيات الفعلية في إيران قد تكون مثلي التي أعلنتها وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، قال التلفزيون الرسمي إن وزير الصحة سعيد نمكي ناشد السكان، الخميس، تجنب السفر خلال عطلة عيد الفطر، لتفادي احتمال حدوث موجة جديدة من العدوى.

ونقل عنه التلفزيون قوله: "أحثكم على عدم السفر خلال العيد. فمن المؤكد أن هذه الرحلات تعني حالات عدوى جديدة... على الناس ألا يسافروا إلى المناطق شديدة الخطورة".

وأضاف: "حوالي 90 في المئة من السكان في مناطق كثيرة لم يصابوا بالمرض. وفي حالة انتشار المرض من جديد سيكون من الصعب جدًّا عليّ وعلى زملائي السيطرة عليه".

وأشار نمكي إلى أن السفر خلال عطلة العيد قد يؤدي إلى تجاهل قواعد التباعد الاجتماعي، وموجة جديدة من كوفيد-19.