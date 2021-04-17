الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان تتواصل حتى 7 مساءً

قال: تصحب بنشاط في الرياح والحالة تشمل خمس محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك ـ، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساءً.